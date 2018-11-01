Политика президента под ударами его «сторонников» трещит по швам

Иван Кузнецов, , 21:05 — REGNUM

До выборов в американский Конгресс осталось всего несколько дней. Все усилия политических оппонентов — республиканцев и демократов — направлены только на победу на этих, на этот раз действительно решающих выборах.

Эти самые усилия поступают с обеих сторон в тщательно замаскированном виде. Демократы, как и подобает согласно их наименованию, скрывают агитацию за пропагандой самих выборов как важнейшей демократической процедуры. В своих речах они игнорируют саму возможность того, что сознательный гражданин США может проголосовать не за них. Кроме агитации подобного рода почти всю их повестку дня составляет критика каждого шага Дональда Трампа, каким бы незначительным он ни был.

Тут в ход идут не только шаги… Так, когда президент Соединенных Штатов вышел из своего лимузина и поднялся по трапу в самолёт с прилипшей к ботинку салфеткой, некоторые либеральные спикеры заявили, что таким поведением верховный главнокомандующий подрывает международный престиж Америки. В то же время престиж Штатов, видимо, остался абсолютно невредим после того, как в одном из популярнейших вечерних телешоу скандальная порноактриса Сторми Дэниэлс подробно описала свой сексуальный опыт с Трампом и выбрала гриб, который более всего напоминает ей гениталии президента…

Что касается самого Трампа, то он пытается забросать своих избирателей разнообразными «победами»: реальными, обещанными или вовсе вымышленными. Тут в ход идут и перечисление растущих экономических показателей, и подписание вполне рутинных и никем не оспариваемых законопроектов, вроде выделения денег на охрану водных ресурсов, и просто обещания вечного благоденствия на встречах с представителями социальных групп, у которых на самом деле всё не так радужно, например с молодыми фермерами и афроамериканцами.

Кроме того, в лучших традициях республиканцев, поддерживаемых ещё с древнего Рима, обоснованием для избрания нужных людей на нужные места провозглашаются грядущие со всех сторон «враги республики». Только теперь это не Карфаген и северные варвары, а Китай с Ираном и центральноамериканские иммигранты.

На оборону границы с Мексикой от нелегалов по указке президента уже отправились 5000 американских военных, вскоре к ним могут присоединиться ещё 10 тысяч. Однако что именно они собираются делать с постоянно растущим «караваном» иммигрантов, пока неясно. Да это и неважно сейчас, ведь дорога через Мексику у путешествующих в «страну свободных» на своих двоих займёт не менее полутора месяцев, а значит, влияния на выборы сама расправа с ними влияния уже не окажет.

Одновременно с этим всё усиливается давление США на Иран, выраженное в санкциях и эмбарго. И тут, в полном соответствии с предвыборном духом, тоже не всё гладко. В отличие от экономических санкций в отношении Китая или России, антииранские санкции сопровождаются широкомасштабной рекламной компанией, развёрнутой в том числе и силами госдепартамента США. И снова не ясно, что же важнее для Белого дома: содержательное значение санкций или внутриполитический эффект…

Совершенно новым, возможно последним, предвыборным ударом президента по «иммиграционной угрозе» стала атака, начатая, как водится, с твита, на право всех родившихся на территории Штатов на американское гражданство. Трампа и всю консервативную общественность давно беспокоит ситуация, при которой многие семьи нелегальных мигрантов фактически живут за счёт пособий, получаемых на имя малолетних детей, которые, в отличие от взрослых — полноправные граждане.

По мнению многих экспертов, глава Белого дома, президент не может изменить эту норму одним росчерком своего фломастера на президентском указе, ведь право на такое гражданство проистекает из текста 14-й поправки к конституции США… но дьявол, как всегда, в деталях. Во-первых, громкие заявления делаются сейчас, перед выборами, а значит, эффект они оказывают уже сейчас. Во-вторых, на примере указов Трампа об ограничении въезда из мусульманских стран мы уже наблюдали процедуру борьбы с «незаконными» указами. Действие таких документов сперва приостанавливается федеральным судьей, затем следует обжалование его решения, затем ещё пара инстанций и, наконец, Верховный суд — последняя инстанция, окончательно определяющая соответствие рассматриваемого указа конституции и другим нормативным актам. А в этом-то суде как раз и заседают сейчас пять судей-консерваторов, двое из которых были назначены Трампом и являются ярыми сторонниками «интерпретации конституции в строгом соответствии с текстом», то есть следующими букве, а не духу…

Как бы то ни было, старания политиков во многом оказались перечёркнуты действиями обывателей. 25 октября видные демократические фигуры, такие как Хиллари Клинтон, Барак Обама, Джордж Сорос и другие, чуть было не получили по почте самодельные бомбы. Все посылки были перехвачены охранниками и силовиками разных мастей, никто не пострадал, но шум в информационном поле поднялся на весь мир. В результате стремительного расследования ФБР вышло на след и задержало некоего Цезаря Сайока, который оказался ярым сторонником Трампа.

Такой подарок судьбы не могли не использовать либеральные СМИ. И вот уже президента обвинили в радикализации масс, пропаганде насилия и практически всех смертных грехах… и все как будто забыли про схожий случай, когда в июне прошлого года на конгрессменов уже нападал с оружием в руках ярый участник политической борьбы. Только тогда это был сторонник почти-что-социалиста Берни Сандерса, которого даже самый озверевший республиканец не сможет упрекнуть в агрессии или рекламе насилия…

Однако логика и здравый смысл редко становятся помехой на пути американской политики. Неудачный теракт нанёс имиджу республиканцев огромный урон. Даже сам Трамп, совершенно не склонный признавать поражения, заявил, что из-за этого происшествия «республиканская партия утратила накопленную инерцию».

Ещё одним ударом по республиканцам стал расстрел прихожан синагоги, совершенный 27 октября Робертом Бауэрсом в Питсбурге, жертвами которого стали 11 человек. Во-первых, Бауэрс, по некоторым данным, тоже симпатизировал республиканцам и лично Трампу. Во-вторых, сам президент не стал отменять назначенное на этот день выступление перед ассоциацией молодых фермеров, что было использовано «левыми» для уличения Трампа в бессердечности и безразличии к человеческому горю. Правда, от фермеров глава Белого дома отправился прямиком в Питсбург, но было уже поздно…

В отсутствие в полном смысле независимого источника информации об общественном мнении в США, крайне сложно предсказать, каковы будут результаты грядущих выборов в Конгресс. Можно сказать вполне определенно, что республиканцы упустили некоторую долю инициативы по вине отдельных свои сторонников, но повлияет ли это на общую картину — неясно. Зато как только бюллетени будут подсчитаны, судьба Вашингтона будет куда более предсказуема. Ждать осталось недолго.

Читайте ранее в этом сюжете: «Я — националист» и другие откровения Дональда Трампа