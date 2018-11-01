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Для кризиса в Азовском море должен утонуть катер — эксперт

Политика

Украинская верхушка понимает, что рано или поздно будет нести ответственность за этот инцидент

Для кризиса в Азовском море должен утонуть катер — эксперт
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Судно

Москва, 1 ноября 2018, 20:30 — REGNUM  Поводом для кризиса в Азовском море должно стать серьезное происшествие, спровоцированное Украиной. Об этом 1 ноября рассказал политолог Ростислав Ищенко на пресс-конференции в Москве.

«Чтобы в Азовском море начался серьезный кризис, там должен утонуть какой-то катер. Причем всем понятно, что утонет украинский. Для того, чтобы он утонул, Украина должна открыть огонь на поражение. А это очень страшно», — сказал он.

По мнению Ищенко, украинская верхушка понимает, что рано или поздно будет нести ответственность за этот инцидент.

Ранее Ростислав Ищенко рассказал, что Запад утратил преимущество в море после появления у Китая мощного флота.

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