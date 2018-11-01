Оппозиция Армении подвергла резкой критике итоги работы Пашиняна

Ереван, , 18:28 — REGNUM Бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) подвергла резкой критике итоги работы нового правительства Армении и премьера Никола Пашиняна.

Как заявил в ходе специального заседания парламента, на котором обсуждался вопрос избрания премьер-министра, вице-спикер НС, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов, когда в мае Никол Пашинян выдвигался на премьерский пост, то он заявлял о том, что после бархатной революции в Армении начнется стремительное развитие, но этого не произошло.

«Если говорить фактами, то во второй декаде 2018 года по сравнению с первой инвестиции снизились в три раза. Во-вторых, нынешним бюджетом экономический рост был запланирован на уровне 6.5%, а в будущем году — 4.9%, при этом предусмотрен рост цен на уровне 4.9% и 0% повышение зарплат. В третьих, если вы открываете 10−15 рабочих мест, то «Айлур» (информационная программа Общественного телевидения — ИА REGNUM ) об этом говорит неделю, в то время как из-за закрытия комбината в Алаверди 650 человек остаются без работы», — отметил Шармазанов (цитата по news. am).

В своей речи он коснулся также платных парковок в Ереване и камер видеонаблюдения на дорогах. Так, по его словам, до революции Пашинян и его сторонники говорили о том, что камеры и парковки должны быть сведены на нет, однако после революции ситуация развивается иначе.

«Теперь выясняется, что парковки нужны, чтобы ремонтировать детсады, а число камер должно быть увеличено. Извиняюсь, но ваши сторонники во время революции прикрывали камеры нижним бельем. И еще: когда вы пошли на рынок и поинтересовались ценами на помидоры и огурцы, они потом подешевели?» — заметил вице-спикер.

Касаясь заявления Пашиняна о том, что прежние власти вели внешнеполитические переговоры, склонив головы, Шармазанов сказал: «Если вы считаете, что склонив голову, Армения вошла в ЕАЭС, получила мандат генсека ОДКБ, подписала соглашение с ЕС, то тогда в вашем случае, что собой представляет политика с гордо поднятой головой? Джон Болтон приехал и призвал освободиться от исторических оков. Что это значит?

Поговорим о безопасности. У членства Армении в ОДКБ нет альтернативы. Я не касаюсь обвинений в адрес генсека ОДКБ, это правовой вопрос. Однако представители вашей власти говорят, что Армения должна сделать все, чтобы получить мандат генсека ОДКБ. Ожидаю, что 8 ноября вы сделаете все, чтобы сохранить наш мандат. Это будет подарком для всех, и для меня в частности, поскольку 8 ноября — мой день рождения».

По завершении выступления Шармазанов поблагодарил всех, отметив, что это, возможно, его последняя речь с этой трибуны, так как парламент Армении вскоре будет распущен.