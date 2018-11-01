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Запад утратил силу на море, у него позиция слабости — мнение

Политика

«Значительная часть американских возможностей связана китайским флотом»

Москва, 1 ноября 2018, 18:26 — REGNUM  Запад не пойдет на разрушение системы международного морского права из-за проблем Украины, заявил 1 октября политолог Ростислав Ищенко на пресс-конференции в Москве.

Политолог отметил, что Россия в Азовском море действует в рамках правового поля, и он не думает, что «из-за украинских проблем США и Евросоюз пойдут на разрушение всего международного морского права».

«Потому что тогда нужно садиться и начинать новые длительные переговоры. Причем если в 90-е годы Запад мог вести такие переговоры с позиции силы, то сейчас ему нужно вести переговоры с позиции слабости, потому что Китай резко нарастил свои военно-морские силы не без помощи России. А это значит, что значительная часть американских возможностей связана китайским флотом», — сказал Ищенко.

Он добавил, что сила американского флота имеет ограничения, и «он не может находиться во всех точках мира».

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Военно-морской флот
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