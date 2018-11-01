Новгородское молодёжное правительство начало работу с заседания в кафе

Великий Новгород, , 18:19 — REGNUM В Новгородской области начало работу молодёжное правительство. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства спорта и молодёжной политики, его первое заседание состоялось 31 октября в одном из городских кафе, где ребята в неформальной обстановке пообщались с двумя областными министрами: министром государственного управления Новгородской области Ильей Борцевичем и министром спорта и молодёжной политики Еленой Кириловой.

Ранее молодёжное правительства региона определилось с руководителями: главой правительства стала студентка и командир вузовского штаба студенческих отрядов Новгородского госуниверситета Анна Алмашина, заместителем председателя стал студент НовГУ, учитель начальных классов средней школы № 36 им. Г.Р.Державина Илья Виноградов, секретарём — студентка и председатель студенческого совета Института сельского хозяйства и природных ресурсов НовГУ Аделина Александрова.

«Мы возлагаем на вас большие надежды, уверена, что этот состав молодежного правительства не будет формальным органом, и мы действительно получим работоспособную команду, которая включиться в нашу региональную повестку», — сказала на встрече министр спорта и молодёжной политики Елена Кирилова.

От молодёжного органа власти ждут до конца 2018 года реализации проекта, направленного на социально-экономическое развитие региона. Второе заседание молодёжного правительства состоится уже завтра, 2 ноября, и пройдёт в том же большом зале, где на свои заседания собирается правительство Новгородской области.

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