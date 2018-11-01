МИД РФ: США пытаются скрыть собственные нарушения договора РСМД

Москва, , 18:19 — REGNUM Делая безосновательные обвинения в адрес Российской Федерации о якобы нарушении ею Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Соединённые Штаты Америки пытаются прикрыть собственные прямые и очевидные нарушения данного Договора. Об этом сегодня, 1 ноября, заявила на регулярном брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Безосновательными обвинениями в наш адрес США пытаются прикрыть собственные прямые и очевидные нарушения ДРСМД, на которые мы неоднократно указывали в течение последних лет», — сказала Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США уже несколько лет подряд пытаются обвинить Россию в нарушении ДРСМД, однако никаких реальных нарушений Договора российской стороной выявлено не было.

При этом Россия неоднократно указывала, что США сами грубо нарушают ДРСМД, и тому есть реальные подтверждения.

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что его страна в ближайшее время выйдет из ДРСМД. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, находясь в Москве, заявил, что Вашингтон отказывается от ДРСМД по двум причинам: первая — это якобы нарушение Договора со стороны России, а второе — его неактуальность в современных условиях, так как сторонами договора являются только Россия и США, а в мире уже есть страны с развитыми ракетными технологиями, которые не скованы никакими договорами.

Тем не менее ДРСМД был одним из трех основных договоров, которые сохраняли стратегическую стабильность в мире на протяжении нескольких десятков лет. Помимо ДРСМД, это Договор об ограничении систем противоракетной обороны и Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Из договора по ПРО США вышли ещё в 2002 году. ДРСМД уже почти наверняка будет расторгнут в 2019 году. Срок действия договора СНВ-3 истекает в 2021 году, и США вряд ли будут его продлевать.