Главе воронежского Агентства инноваций прочат должность в Минприроды РФ

Воронеж, , 18:17 — REGNUM Директор воронежского областного казенного учреждения «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» (АИР) Владимир Логинов может уже в ближайшее время уйти на повышение, получив пост заместителя министра природных ресурсов РФ.

О возможном переходе Логинова на новую работу сообщило издание «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на собственные источники в правительстве региона и в АИР. По информации издания, в сферу деятельности Логинова в Минприроды попадет сфера обращения с отходами.

Отметим, что Владимир Логинов руководит «Агентством инноваций и развития экономических и социальных проектов» региона с 2009 года, он пришел вместе с Алексеем Гордеевым, назначенным на должность губернатора в том же году. А немногим раньше, в 2000—2002 годах работал в должности заместителя министра сельского хозяйства РФ (при министре Гордееве). Отметим, что ранее в СМИ не раз появлялась информация о возвращении Логинова в федеральные органы власти после назначения Алексея Гордеева вице-премьером.