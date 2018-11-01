Четверг, 1 Ноября 2018 года
19:56:32 МСК

Военные Турции и США приступили к совместному патрулированию в Манбидже

Политика

До настоящего времени патрули США и Турции действовали независимо друг от друга

Анкара, 1 ноября 2018, 18:42 — REGNUM  Военные Турции и США приступили к выполнению операций по совместному патрулированию в сирийском Манбидже, 1 ноября передает агентство Associated Press.

О начале патрулирования Манбиджа, из которого по соглашению между Анкарой и Вашингтоном были выведены курдские отряды SDF, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

О ведении совместного патрулирования стороны договорились еще в июне 2018 года, однако до настоящего времени патрули США и Турции в районе Манбиджа действовали независимо друг от друга.

Читайте также: Турция: США в Манбидже «становятся проблемой»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Турция и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить