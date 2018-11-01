Военные Турции и США приступили к совместному патрулированию в Манбидже

Анкара, , 18:42 — REGNUM Военные Турции и США приступили к выполнению операций по совместному патрулированию в сирийском Манбидже, 1 ноября передает агентство Associated Press.

О начале патрулирования Манбиджа, из которого по соглашению между Анкарой и Вашингтоном были выведены курдские отряды SDF, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

О ведении совместного патрулирования стороны договорились еще в июне 2018 года, однако до настоящего времени патрули США и Турции в районе Манбиджа действовали независимо друг от друга.

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