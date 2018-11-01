Порошенко: «Россия мечтает изменить цивилизационный выбор Украины»

Киев, , 18:03 — REGNUM Сегодня, 1 ноября, в Киеве президент Украины Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель угрозы эскалации конфликта в акватории Азовского моря и Керченском проливе. Об этом Порошенко рассказал на совместной пресс-конференции с Меркель.

«Обсудили угрозы эскалации в акватории Азовского моря и Керченском проливе. Мы приложим все возможные усилия, чтобы российская сторона четко придерживалась международного права. Я выразил личную благодарность за содействие госпоже Меркель в том, что в госпиталях немецкого Бундесвера проходят лечение и реабилитацию украинские воины», — сказал Порошенко.

По его словам, Евросоюз «ввел антироссийские санкции за невыполнение Минских соглашений и нежелание садиться за стол переговоров».

«За невыполнение Минских соглашений Европейский союз ввел санкции и продолжает их не как инструмент давления или привлечения к ответственности, а для мотивации сесть за круглый стол и обеспечить вывод российских войск с украинской территории. Если что-то и не изменилось, то это продолжение российской агрессии на Донбассе и оккупация Крыма. Создается впечатление, что прогресс Украины на пути внутренних преобразований и есть тем раздражителем, который не дает покоя агрессору. В Кремле все ещё мечтают изменить цивилизационный выбор Украины», — добавил Порошенко.

Он заявил, что согласно Минским соглашениям стороны конфликта на Донбассе должны сначала обеспечить безопасностный компонент, чтобы перейти к выполнению политической части договора.

«Тема прекращения российской агрессии была, могу это подтвердить, одной из ведущих во время наших переговоров. Мы обсудили ситуацию на Донбассе, в Крыму, в том числе в сфере прав человека. Я привел новые неопровержимые доказательства новых российских преступных действий и передал документы. Одновременно я подтвердил преданность Украины Минским соглашениям и готовность Украины выполнять те обязательства, где нужно обеспечить безопасностный компонент Минских соглашений для того, чтобы перейти к политическому компоненту. Ярким свидетельством готовности к этому является продление на год парламентом закона «Об особом режиме местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — рассказал Порошенко.

Президент Украины также призвал освободить украинских «политических заключенных».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября в Киев прибыла федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. По данным пресс-службы администрации президента Украины, Меркель и Порошенко обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки дня, «прежде всего конкретные шаги с целью дальнейшего укрепления украинско-германского партнерства».

Отмечается, что лидеры скоординируют дальнейшие совместные шаги с целью обеспечения реализации Минских договоренностей и «усиления международной коалиции в рамках противодействия продолжающейся российской агрессии».