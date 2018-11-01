В Госдуме обещают усиление контроля над бюджетом Крыма и Севастополя

Севастополь, , 18:03 — REGNUM Государственная дума РФ усилит контроль над бюджетными операциями Республики Крым и Севастополя в рамках реализации национальных проектов. Об этом сегодня журналистам заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик («Единая Россия»).

«Федеральный центр выделяет на развитие города очень большие суммы. В 2019 году — 29,5 млрд рублей, 18 из которых — в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2022 года. Конечно, их необходимо жёстко контролировать», — отметил парламентарий.

По его словам, сейчас прорабатывается вопрос об изменении регламента нижней палаты парламента, чтобы у Госдумы и депутатов были более жёсткие контрольные функции за реализацией национальных проектов в регионах.

«Севастополь участвует в трёх национальных проектах из 12. Наш комитет по контролю и регламенту с помощью Счетной палаты, федерального казначейства и других ведомств будет давать оценку их реализации. Во-вторых, будет пристальное внимание депутатов к исполнению региональных бюджетов, особенно к Республике Крым и Севастополю», — подчеркнул Дмитрий Белик.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламентарий сообщил, что за 2018 год Севастополь выполнил Федеральную целевую программу развития лишь на 16−17%.