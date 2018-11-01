НАТО может по суше завезти катера в Азовское море

Москва, , 18:00 — REGNUM НАТО может разместить небольшой флот в Азовском море, если завезет его по суше, сообщил 1 ноября политолог Ростислав Ищенко на пресс-конференции в Москве.

«В Азовское море страшное НАТО может заплыть только сухопутным путем. Так когда-то фашистская Германия доставляла небольшие катера в Чёрное море. Но большие корабли туда не заходили», — сказал он.

Гарантией безопасности, по мнению Ищенко, являются российский флот и сильная армия. Теоретическая угроза существовала в то время, когда полуостров Крым входил в состав Украины.