Четверг, 1 Ноября 2018 года
19:57:50 МСК

НАТО может по суше завезти катера в Азовское море

Политика

Так фашистская Германия доставляла небольшие катера в Чёрное море

Москва, 1 ноября 2018, 18:00 — REGNUM  НАТО может разместить небольшой флот в Азовском море, если завезет его по суше, сообщил 1 ноября политолог Ростислав Ищенко на пресс-конференции в Москве.

«В Азовское море страшное НАТО может заплыть только сухопутным путем. Так когда-то фашистская Германия доставляла небольшие катера в Чёрное море. Но большие корабли туда не заходили», — сказал он.

Гарантией безопасности, по мнению Ищенко, являются российский флот и сильная армия. Теоретическая угроза существовала в то время, когда полуостров Крым входил в состав Украины.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обострение отношений России и НАТО
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить