Превентивная мера — политолог о санкциях РФ против Украины

Москва, , 17:59 — REGNUM РФ ввела санкции против отдельных украинских чиновников и бизнесменов, так как через три недели по ней будет нанесён очень сильный удар со стороны США, считает политолог Александр Рар (Германия). Об этом он заявил 1 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Санкции — это превентивный удар России по Украине, так как через три недели будет очень сильный удар по России со стороны Америки, — сказал Рар. — Американцы готовят очень серьёзные санкции со стороны России. И они, в отличие от европейцев, хотят разрушить часть стратегических веток российской экономики. Европейцы этого не хотят. И потому это предупредительный шаг: «Если вы нам сделаете больно, то мы знаем, как сделать больно вам через Украину». К сожалению, это гибридная война, в которой мы живём».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, среди предприятий Украины, которые попали под санкции: госконцерн «Укрспирт», «Государственная продовольственно-зерновая корпорация», госпредприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат», «АвтоКрАЗ», «Калушский опытно-экспериментальный завод Института химии поверхности Национальной академии наук Украины», Запорожское госпредприятие «Кремнийполимер», а также «FOZZY Group», «Фармак» и «Мироновский хлебопродукт».

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