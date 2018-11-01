США ведут кампанию по возложению вины за расторжение ДРСМД на РФ — Захарова

Москва, , 17:54 — REGNUM В США развернулась массированная информационная кампания, цель которой заключается в том, чтобы возложить вину за расторжение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на Россию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Разрушая ДРСМД, США ведут массированную пропагандистскую кампанию, стараясь выставить дело так, будто бы этот шаг спровоцирован нарушениями со стороны России», — заявила Захарова.

По её словам, такая трактовка происходящего совершенно не соответствует действительности, а все претензии «остаются голословными, носят явно провокационный характер».

Таким образом США пытаются «гарантировать себе полную свободу рук» на пути к полному военному доминированию и усилению своей военной активности в Европе, подчеркнула она.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) под предлогом якобы имевших место нарушений условий соглашения Москвой. При этом президент США допустил заключение нового аналогичного договора с РФ и Китаем в случае заверений с их стороны о «прекращении разработки таких вооружений».