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РФ не стремится ударить санкциями по рядовым жителям Украины – политолог

Политика

Дмитрий Абзалов прокомментировал введение Россией санкций против ряда украинских политиков

Москва, 1 ноября 2018, 17:52 — REGNUM  Вводя санкции против некоторых украинских чиновников и бизнесменов, Россия не наносит удара по тем компаниям, которые работают с населением, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 1 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Внимательно посмотрите на список юридических лиц или компаний, которые там (в списке — прим. ИА REGNUM ) находятся, — сказал он. — Удары не пришлись по основным компаниям, которые работают с населением. По людям не бьют. Там большая группа — это предприятия агропромышленного комплекса. Причём связанные с переработкой, и свою продукцию они через Белоруссию реэкспортом поставляют нам. Большинство компаний, которые подпали под санкции, либо находятся на нашем сырье, либо поставляют на наш рынок. Если бы у этих санкций была задача ударить по серьёзным отраслям, это можно было бы сделать. Но удар идёт по финансово-промышленным группам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины. В свою очередь 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников администрации президента, глав органов исполнительной власти, компаний крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.

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