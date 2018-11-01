РФ не стремится ударить санкциями по рядовым жителям Украины – политолог

Москва, , 17:52 — REGNUM Вводя санкции против некоторых украинских чиновников и бизнесменов, Россия не наносит удара по тем компаниям, которые работают с населением, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 1 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Внимательно посмотрите на список юридических лиц или компаний, которые там (в списке — прим. ИА REGNUM ) находятся, — сказал он. — Удары не пришлись по основным компаниям, которые работают с населением. По людям не бьют. Там большая группа — это предприятия агропромышленного комплекса. Причём связанные с переработкой, и свою продукцию они через Белоруссию реэкспортом поставляют нам. Большинство компаний, которые подпали под санкции, либо находятся на нашем сырье, либо поставляют на наш рынок. Если бы у этих санкций была задача ударить по серьёзным отраслям, это можно было бы сделать. Но удар идёт по финансово-промышленным группам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины. В свою очередь 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников администрации президента, глав органов исполнительной власти, компаний крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.