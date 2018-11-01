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Во Франции решили не публиковать интервью Лаврова — Захарова

Политика

Ранее было организовано большое интервью главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова для RT France, Paris Match и Le Figaro

Москва, 1 ноября 2018, 17:40 — REGNUM  Французская газета Le Figaro, взявшая интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова, предположительно, откажется его публиковать под предлогом нарушения этических норм российским министерством. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Ранее было организовано большое интервью главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова для RT France, Paris Match и Le Figaro. В то время как RT France опубликовала соответствующее интервью, два других издания этого до сих пор так и не сделали, указала дипломат.

«Со своей стороны мы обратились в газету, направили официальный запрос в Figaro с просьбой разъяснить ситуацию. Но пока что мы не получили ответа. Насколько мы поняли из поступивших неофициальных комментариев — вот здесь самое интересное, — отказ в публикации якобы вызван некими этическими нормами, связанными с недопуском московского корреспондента газеты Пьера Авриля на данное мероприятие», — заявила Захарова.

По её словам, никаких просьб о присутствии дополнительного корреспондента из Москвы Figaro не заявляло, как и не обращался с такими просьбами сам указанный корреспондент.

В свою очередь во Франции неоднократно уже отказывали российским журналистам в интервью с высокопоставленными чиновниками, добавила Захарова.

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МИД России
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