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Меркель: Германия настаивает на расширении санкций против России

Политика

«Минское соглашение не выполняется»

Киев, 1 ноября 2018, 17:41 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что намерена добиваться расширения санкций против России в связи с «отсутствием прогресса» по Минским соглашениям, 1 ноября передает агентство Reuters.

«Минское соглашение не выполняется, мы только добиваемся прогресса, если он вообще есть, а иногда даже откатываемся назад. Поэтому, основываясь на сегодняшней ситуации, Германия будет настаивать на расширении санкций в декабре», — заявила Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 ноября фрау Меркель провела переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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