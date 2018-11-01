РФ может смотреться в Украину, как в зеркало – Карен Шахназаров

Москва, , 17:49 — REGNUM Россия поступила верно, введя санкции против некоторых украинских политиков, считает режиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 1 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя реакцию тех украинских граждан, которые оказались в соответствующем российском санкционном списке.

«Мы можем смотреться в Украину, как в зеркало, между прочим, — сказал Шахназаров. — До умопомрачения. Многие моменты про себя узнавать. Украина — это акцентированная Россия. Тут ничего не поделаешь. В каком-то смысле Украина — это провинция Российской империи. В этом ничего обидного. Так было и в советское время. В других республиках не так реагировали на то, что говорят в Москве, как на Украине. Это как в римское время была такая провинция — Галлия. Она была один из оплотов империи. Это не обидно».

В то же время Шахназаров отметил, что, хотя санкционный список кажется ему несколько формальным, он считает верным сам факт введения этих санкций.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, украинские чиновники и министры прокомментировали в соцсетях введённые против них санкции России. По их словам, это честь — попасть в санкционные списки, поскольку таким образом Кремль якобы признал их заслуги в войне с Россией.

Так, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сказал, что расстроился бы, если бы не оказался в данном списке, а директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что попасть под санкции — значит получить «признание в борьбе украинцев против России».