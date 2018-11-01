Пасечник лидирует в рейтинге кандидатов в главы ЛНР

Луганск, , 17:36 — REGNUM По данным социологического опроса, проведенного Центром социологических исследований «Особый статус», более 63% опрошенных граждан Луганской Народной Республики (ЛНР) готовы проголосовать на выборах за исполняющего обязанности главы республики Леонида Пасечника, заявил глава центра Александр Проценко, сообщает 1 ноября «Луганский информационный центр».

По его словам, 63,3% опрошенных граждан поддерживают кандидатуру действующего и.о. главы ЛНР Пасечника. Не определились с выбором — 19,9% респондентов. Еще 11,1% опрошенных готовы поддержать депутата народного совета Олега Коваля.

Напомним, 11 ноября в ЛНР и ДНР пройдет единый день выборов глав республик и депутатов в республиканские парламенты.