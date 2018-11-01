В НАТО шантажировали президента Украины ради допуска в Азовское море?

Москва, , 17:55 — REGNUM Блок НАТО настаивал на предоставлении доступа в Азовское море, используя политические скандалы на Украине. Об этом 1 ноября рассказал украинский политолог, бывший сотрудник МИД Украины Андрей Мишин на пресс-конференции в Москве.

По словам Мишина, военные НАТО требовали от президента Украины Леонида Кучмы, помимо вступления в блок, «захода кораблей в Азовское море».

«Что это давало НАТО? Сразу Ростов-на-Дону не защищен, Сочи, Новороссийск в досягаемости», — сказал он.

По словам Мишина, руководство Украины, понимая последствия, отвечать на это давление не хотело.

«Были использованы два скандала: Кучмагейт с «Кольчугами» (Украину обвинили в сделке с Ираком о поставке станции радиотехнической разведки «Кольчуга», — прим. ИА REGNUM ) и дело Гонгадзе (убийство журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году, — прим. ИА REGNUM ). Для чего? Когда мы общались с западными партнерами не прямо, что как только вы вступаете в НАТО, только вы даете разрешение, Госдепартамент никогда не будет критиковать президента Кучму», — сообщил политолог.

Итогом американского давления стало принятие реального документа — меморандума о взаимодействии Украины с морским европейским штабом НАТО 2002 г.