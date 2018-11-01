Порошенко: «выборы в Донбассе не будут иметь юридических последствий»

Киев, , 17:27 — REGNUM «Выполнение Минских соглашений в большей степени зависит от России. Именно Россия стимулирует эскалацию конфликта на Донбассе». Об этом 1 ноября заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве.

«Очевидно, что эффективность Минских соглашений зависит не только от Украины и не столько от Украины, а от их добросовестного выполнения их Россией. Уже никто не сомневается, что именно Россия стимулирует эскалацию конфликта… К сожалению, ситуация по безопасности на Донбассе остается очень сложной. Другая сторона постоянно провоцирует обострение. Поэтому сегодня мы решительно осудили продолжающиеся обстрелы из запрещенного оружия, которые ведутся со стороны неконтролируемых Украиной территорий», — сказал Порошенко.

По его словам, выборы в ДНР и ЛНР не будут иметь юридических последствий.

«Нынешние фейковые выборы, как и предыдущие, являются никчемными как с юридической точки зрения и такими, что не будут иметь никаких правовых последствий. Их, так называемые результаты, никогда не будут признаны международным сообществом», — рассказал Порошенко.

Он считает, что выборы в отдельных регионах Донбассе «свидетельствуют о неготовности Кремля выполнять Минские соглашения и завершать конфликт на востоке Украины».

«Мы скоординировали наши подходы относительно осуждения фейковых выборов в оккупированном Донецке и Луганске, организованных Российской Федерацией. Они являются ярким свидетельством неготовности Кремля к мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Такие явно провокационные действия Москвы полностью противоречат и букве, и духу Минских соглашений. Это не первая попытка РФ подорвать минский процесс», — добавил Порошенко.

Президент Украины напомнил, что «согласно минским соглашениям выборы на Донбассе должны пройти по украинскому законодательству и соответствовать стандартам ОБСЕ».

«Единственный путь урегулирования ситуации — проведение на Донбассе честных, прозрачных, демократических выборов в соответствии украинскому законодательству, как это и отмечено в документах минского процесса. В документах есть требование, чтобы выборы отвечали стандартам ОБСЕ. Но сделать это можно только поле вывода всех незаконных вооруженных формирований, что также было отмечено в Минских соглашениях — вывод военной техники, вывод и разоружение боевиков и наемников…, соблюдение принципа равного доступа к СМИ, восстановление украинского теле‑ и радиовещания на всей территории Донбасса», — сказал Порошенко.

Напомним, в феврале 2015 года в Минске участники трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе подписали «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений». Его подписали экс-президент Украины Леонид Кучма, посол России на Украине Михаил Зурабов, посол ОБСЕ Хайди Тальявини.

Согласно п.4 и п.12 документа, выборы в Донецке и Луганске должны проходить по украинскому законодательству и соответствовать стандартам ОБСЕ.

«В первый день после отвода начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона… 12. На основании Закона Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» вопросы, касающиеся местных выборов, будут обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы. Выборы будут проведены с соблюдением соответствующих стандартов ОБСЕ при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ», — говорится в тексте комплекса мер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенко осудил проведение выборов в Донецке и Луганске, которые запланированы на 11 ноября.