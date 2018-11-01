Косачёв: Ой как многим украинским политикам придется ой как много объяснять

Москва, , 17:11 — REGNUM В Совфеде ожидают объяснений украинских политиков и бизнесменов гражданам Украины в связи с российскими контрмерами, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

«А ой как многим украинским политикам теперь так или иначе ой как многое придётся объяснять. Оно и к лучшему», — написал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в соцсети.

Он считает, что постановление правительства РФ «своевременно, адекватно ситуации и эффективно по содержанию».

Кроме того, рассуждает сенатор, оно никоим образом не противоречит российский позиции, заключающейся в последовательном отрицании санкций как инструмента внешней политики, и в особенности — санкций к парламентариям как к народным избранникам.

Речь идет о специальных экономических мерах, а не о политических или дипломатических, подчеркнул Косачёв.

«Угроза кошельку — очень эффективное успокаивающее для таких демагогов», — отметил парламентарий.

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