Украину зазывали в НАТО сценариями развала России

Москва, , 16:57 — REGNUM Украину начали зазывать в НАТО еще в 90-е годы, рассказал 1 ноября украинский политолог Андрей Мишин на пресс-конференции в Москве.

«Как ушел Козырев в России, нам стали тихонечко предлагать в 1996—1997 гг. вступать в НАТО. Объясняли очень интересно западные партнеры: Россия разваливается, есть проблемы на Кавказе, Уральская республика, вопрос тогда был с Татарией, неэффективное управление. И, чтобы в воронку не затянуло Восточную Европу, Украина должна вступить в НАТО», — сказал он.

По его мнению, Украина могла незаметно вступить в те годы в Североатлантический альянс, если бы не было войны на Балканах.

«Резонанса тогда не было среди общественников, это не обсуждалось», — отметил он.

Андрей Мишин ранее работал в МИД и Совете национальной безопасности и обороны Украины.