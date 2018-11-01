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Украину зазывали в НАТО сценариями развала России

Политика

Экспертное мнение

Украину зазывали в НАТО сценариями развала России
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Коварный соблазнитель

Москва, 1 ноября 2018, 16:57 — REGNUM  Украину начали зазывать в НАТО еще в 90-е годы, рассказал 1 ноября украинский политолог Андрей Мишин на пресс-конференции в Москве.

«Как ушел Козырев в России, нам стали тихонечко предлагать в 1996—1997 гг. вступать в НАТО. Объясняли очень интересно западные партнеры: Россия разваливается, есть проблемы на Кавказе, Уральская республика, вопрос тогда был с Татарией, неэффективное управление. И, чтобы в воронку не затянуло Восточную Европу, Украина должна вступить в НАТО», — сказал он.

По его мнению, Украина могла незаметно вступить в те годы в Североатлантический альянс, если бы не было войны на Балканах.

«Резонанса тогда не было среди общественников, это не обсуждалось», — отметил он.

Андрей Мишин ранее работал в МИД и Совете национальной безопасности и обороны Украины.

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