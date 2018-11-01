«Неприкрытая ревность» — МИД РФ о реакции США на Астанинский процесс

Москва, , 16:51 — REGNUM США всерьёз обеспокоены тем, что переговоры по урегулированию ситуации в Сирии в форматах по инициативе Москвы оказываются гораздо эффективнее инструментов, предлагаемых Западом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Иначе, как неприкрытой ревностью обвинения господина Мэттиса в адрес Москвы в стремлении подменить (как он выразился) урегулирование в Сирии Сочинским и Астанинским процессом назвать нельзя», — заявила Захарова.

Министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе выступления в Институте мира в Вашингтоне 30 октября также выразил уверенность в том, что «если бы иранский режим не оказывал поддержку Башару Асаду, то того бы давно уже не было», и «поскольку даже данной поддержки оказалось недостаточно, в дело вступил Путин, мы усматриваем в эту причину, указывающую, что в конечном счёте Асада придётся выпроваживать из власти».

«Я хотела бы напомнить господину Мэттису, что если бы не российская поддержка, Сирии как государства-члена ООН давно просто не было бы, а на её месте процветал бы террористический халифат… а сформированная летом 2014 года коалиция для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) значительными результатами на тот момент похвастаться не могла», — отметила Захарова.

Она также добавила, что до начала операции ВКС России в Сирии в конце сентября 2015 года ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролировало 70% её территории, имея все шансы распространить своё влияние далеко за пределами Сирии по всему региону, и прежде всего в Ираке, захватив там крупнейшие нефтеносные провинции.