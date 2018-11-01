Патриарх Кирилл: Справедливость — важнейшая черта русской идентичности

Москва, , 16:42 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что чувство справедливости является одним из главных факторов, которые отличают русский народ. Об этом предстоятель Русской православной церкви заявил сегодня, 1 ноября, выступая на заседании XXII Всемирного русского народного собора (ВРНС).

Выступая на соборе, который посвящен 25-летию образования данной организации, патриарх Кирилл подвел предварительные итоги её деятельности. В заседании также принимал участие президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава РПЦ отметил, что собор принял «Декларацию русской идентичности», в которой утверждается идея культурного и ценностного измерения русскости.

«Сегодня активно обсуждается «Общественная концепция развития русского народа», где особая роль придается развитию русских как глобальной нации, распространенной по всему миру», — сказал патриарх Кирилл.

В связи с этим возникает тема национальной идентичности, так как важно не потерять свою подлинность в глобализирующемся мире и понимать, чем русская идентичность отличается от других.

«Идентичность — это культурные особенности народа: его вера, язык, историческая память. Но не только. Это также поступки и дела («по плодам их узнаете их», Евангелие от Матфея 7:20)», — сказал предстоятель Русской православной церкви.

Кроме того, неотъемлемой частью русской идентичности, русского мира и русской души является чувство справедливости.

При этом патриарх констатировал, что современный мир нельзя назвать справедливым. Он делится на богатые и бедные страны, а также и внутри самих стран наблюдается колоссальное социальное расслоение. Россия при этом не является исключением, напомнил глава РПЦ.