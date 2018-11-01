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В Крыму поддержали контрсанкции против Украины

Политика

На полуострове считают, что ответные меры можно было применить и раньше

В Крыму поддержали контрсанкции против Украины
Неизвестный художник. Наш ответ Чемберлену. 1927

Симферополь, 1 ноября 2018, 16:27 — REGNUM  Власти Крыма поддержали введённые правительством РФ ответные санкции в отношении некоторых физических и юридических лиц Украины, отмечая, что их нужно было вводить гораздо раньше. Об этом со своей страницы в Facebook сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

«Нужно было давно серьёзно реагировать на агрессивные и совершенно нелогичные действия киевских властей. Украина управляется извне, и простые граждане не понимают логику сумасшедших решений, которые принимаются по отношению к России и в том числе к Крыму. Все, кто сейчас у власти на Украине, — это майданщики. Они организовывали первый и второй майдан, участвовали в погромах и сожжении людей в Одессе, инициировали войну в Донбассе», — подчеркнул Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября правительство РФ опубликовало список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применены санкции.

Подробнее: Россия ввела санкции против 390 физлиц и компаний Украины

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Санкции Украины в отношении России и контрмеры
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