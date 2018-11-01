Эт-Танфа: «США довели ситуацию до гуманитарной катастрофы»

Москва, , 16:19 — REGNUM Из-за произвола ведомой США западной коалиции над лагерем временно перемещённых лиц Рукбан в Сирии нависла угроза гуманитарной катастрофы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«На юге стороны произвольно установленной американцами, а по сути оккупированной ими 55-км зоны в районе Эт-Танфа разворачивается гуманитарная катастрофа в лагере временно перемещённых лиц Рукбан. Из-за нехватки продуктов, медикаментов там значительно вырос уровень смертности», — заявила Захарова.

Намеченный на 25 октября гуманитарный конвой ООН был сначала перенесён на 27 октября, а затем «по соображениям безопасности и логистическим причинам» и вовсе отменён.

Неспокойно и на восточном берегу Евфрата, где курдские демократические силы потеряли более 70 человек убитыми и более 100 ранеными после атаки силами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), продолжила дипломат.

«Они поспешили обвинить своих американских союзников, которые, по их заявлениям, не оказали им защиты с воздуха», — заявила Захарова.

«Несмотря на осуществляемую ведомой Соединёнными Штатами Америки коалицией и курдскими силами в Заевфратье контртеррористическую операцию, здесь продолжают происходить массовые перемещения гражданского населения, похищения, убийства людей боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — подчеркнула она.