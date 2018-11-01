Турция увеличила квоту на лечение граждан Киргизии до 150 человек

Бишкек, , 16:02 — REGNUM Министерства здравоохранения Киргизии и Турции договорились об увеличении квоты на бесплатное лечение киргизстанцев в турецких клиниках в полтора раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минздрава сегодня, 1 ноября.

Теперь в рамках этого соглашения лечиться в Турции смогут 150 граждан Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году Киргизия и Турция заключили договор о выделении квоты на бесплатное лечение в турецких медучреждениях 100 киргизстанцев, вылечить которых в Киргизии не представляется возможным. При этом турецкая сторона брала на себя только расходы на лечебный процесс, а перелет и проживание пациенты оплачивают уже за свой счет.

Отметим, что по данным минздрава, за последние четыре года Киргизия получила в дар от Турции 8 реанимационных спецавтомобилей. Также при содействии турецкой стороны был отреставрирован и оснащен медоборудованием центр семейной медицины в городе Ош.

Помимо этого, в киргизской столице обещают открыть «в скором времени» больницу киргизско-турецкой дружбы.