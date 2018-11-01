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ЛДПР хочет на свои деньги построить школу в Душанбе

Политика

И на месте готовить трудовых мигрантов для России

Душанбе, 1 ноября 2018, 16:00 — REGNUM  Либерально-демократическая партия России за счет своих средств построит среднюю образовательную школу в Душанбе. Об этом журналистам сообщил лидер партии Владимир Жириновский, находящийся с визитом в таджикской столице.

Он также заявил, что в будущем возглавляемая им партия планирует построить в Душанбе ресурсный центр для подготовки специалистов для последующей работы в России.

Напомним, что также Владимир Жириновский пообещал добиться принятия закона об особом статусе граждан Таджикистана на территории России.

Отметим также, что уже принято решение о строительстве в Таджикистане пяти русских школ, обеспеченных необходимым современным оборудованием, в каждой из которых будет учиться около 1200 учеников. На это Россия потратит 6 млрд рублей, сообщила 25 октября зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

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