Парламент Армении будет распущен

Ереван, , 16:00 — REGNUM Исполняющий обязанностей премьер-министра Армении сегодня, 1 ноября, на специальном заседании Национального собрания во второй раз не избрало премьер-министра. Таким образом, парламент, согласно конституции, будет распущен и в декабре состоятся внеочередные парламентские выборы.

Единственным кандидатом на должность премьер-министра был выдвинут исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

Проголосовавших «за» и «против» не было, воздержались — 13 депутатов. Фракции «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн» перед голосованием заявили, что не будут участвовать в голосовании. Фракция Республиканской партии Армении заявила, что не будет голосовать за кандидатуру Пашиняна. Фракция «Елк» заявила, что воздержится при голосовании.

Ранее Пашинян заявил, что 9 декабря в Армении будут проведены внеочередные парламентские выборы, об этом есть соответствующая договоренность.

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