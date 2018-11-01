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Американские СМИ продолжают раскручивать «дело Бутиной» — Захарова

Политика

Заседание суда по делу Марии Бутиной перенесено с 13 ноября на 6 декабря

Американские СМИ продолжают раскручивать «дело Бутиной» — Захарова
Pat Joyce
Спираль зла

Москва, 1 ноября 2018, 15:58 — REGNUM  В США продолжают раскручивать тему деятельности в качестве иностранного агента гражданки России Марии Бутиной, ранее арестованной по соответствующему обвинению. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Мы обратили внимание на публикацию информационного агентства Associated Press. В этих материалах Марию Бутину снова обвинили в деятельности в качестве агента иностранного правительства и даже чуть ли не в шпионаже. Материал был составлен таким образом, что такое впечатление у читателя может возникнуть», — заявила Захарова.

«Налицо новые грубо инсинуации, цель которых — сформировать предвзятое отношение к Марии Бутиной в американском обществе, вызвать новую волну ажиотажа вокруг темы мнимого российского вмешательства. Всё это делается накануне предстоящих в США 6 ноября выборов в Конгресс», — подчекнула она.

Дипломат отметила, что условия содержания Бутиной и отношение к ней действительно значительно улучшились. В свою очередь, заседание суда по её делу перенесено с 13 ноября на 6 декабря. Несмотря на это, активная подготовка к судебному процессу продолжается. МИД РФ продолжает добиваться от американских властей прекращения этого вопиющего произвола», а адвокаты вместе с тем надеются, что выработанная ими линия защиты поможет доказать полную безосновательность обвинения.

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МИД России
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