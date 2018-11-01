Жириновский выступил за добровольное присоединение Таджикистана к России

Душанбе, , 15:57 — REGNUM Глава ЛДПР Владимир Жириновский считает, что бывшим советским республикам необходимо добровольное воссоединение с Россией. Так на встрече с таджикскими журналистами в Душанбе политик прокомментировал сделанное ранее им самим заявление о создании «Среднеазиатского федерального округа в составе России» за счет стран Туркестанского региона, пишет «Азия-Плюс».

"Я за объединение наподобие Евросоюза. Вообще, по моему глубокому убеждению, в реалиях сегодняшнего мира выживут лишь те государства, которые имеют не менее 300 миллионов населения», — уверен глава ЛДПР.

Напомним, что в марте 2018 года Владимир Жириновский опубликовал свою «прощальную речь», подготовленную к уходу из политики в 2036 году, когда он якобы будет занимать пост «Верховного правителя России». В тексте описывается будущее страны, где в числе прочего сказано о том, что Таджикистан и Азербайджан присоединились к России.