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Жириновский выступил за добровольное присоединение Таджикистана к России

Политика

По его мнению, государства с населением менее 300 миллионов не выживут

Душанбе, 1 ноября 2018, 15:57 — REGNUM  Глава ЛДПР Владимир Жириновский считает, что бывшим советским республикам необходимо добровольное воссоединение с Россией. Так на встрече с таджикскими журналистами в Душанбе политик прокомментировал сделанное ранее им самим заявление о создании «Среднеазиатского федерального округа в составе России» за счет стран Туркестанского региона, пишет «Азия-Плюс».

"Я за объединение наподобие Евросоюза. Вообще, по моему глубокому убеждению, в реалиях сегодняшнего мира выживут лишь те государства, которые имеют не менее 300 миллионов населения», — уверен глава ЛДПР.

Напомним, что в марте 2018 года Владимир Жириновский опубликовал свою «прощальную речь», подготовленную к уходу из политики в 2036 году, когда он якобы будет занимать пост «Верховного правителя России». В тексте описывается будущее страны, где в числе прочего сказано о том, что Таджикистан и Азербайджан присоединились к России.

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Отношения России со странами Туркестана
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