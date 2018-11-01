Четверг, 1 Ноября 2018 года
16:31:57 МСК

Польские власти обвинили Германию во вмешательстве в муниципальные выборы

Политика

Берлин делает это через принадлежащие ему польские СМИ, считает глава правительства Польши

Варшава, 1 ноября 2018, 16:00 — REGNUM  Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Германию во вмешательстве в недавние польские выборы в эфире частного телеканала «Республика» 31 октября.

Многие польские средства массовой информации (СМИ) «в настоящее время находятся в чужих руках, по большей части в немецких руках», сказал Моравецкий. «Эти немецкие СМИ стали особенно активными в избирательной кампании в муниципальных выборах».

Работающие на Германию СМИ влияют на внутренние дела Польши и атакуют ее правительство. Такое было бы немыслимо во Франции или Испании, отметил политик.

В частности, Моравецкий упомянул немецко-швейцарскую медиагруппу Ringier Axel Springer Media. Ей принадлежат еженедельный журнал Newsweek Polska, ежедневная газета Fakt и онлайн-портал Onet.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Польше прошли всеобщие выборы депутатов городских, сельских и воеводских советов, глав районных администраций, бургомистров и мэров. Ранее власти заявляли о влиянии Европейского суда на результаты выборов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Польше заявили о возможном влиянии Суда ЕС на результаты выборов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное о Польше
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить