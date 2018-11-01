Польские власти обвинили Германию во вмешательстве в муниципальные выборы

Варшава, , 16:00 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Германию во вмешательстве в недавние польские выборы в эфире частного телеканала «Республика» 31 октября.

Многие польские средства массовой информации (СМИ) «в настоящее время находятся в чужих руках, по большей части в немецких руках», сказал Моравецкий. «Эти немецкие СМИ стали особенно активными в избирательной кампании в муниципальных выборах».

Работающие на Германию СМИ влияют на внутренние дела Польши и атакуют ее правительство. Такое было бы немыслимо во Франции или Испании, отметил политик.

В частности, Моравецкий упомянул немецко-швейцарскую медиагруппу Ringier Axel Springer Media. Ей принадлежат еженедельный журнал Newsweek Polska, ежедневная газета Fakt и онлайн-портал Onet.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Польше прошли всеобщие выборы депутатов городских, сельских и воеводских советов, глав районных администраций, бургомистров и мэров. Ранее власти заявляли о влиянии Европейского суда на результаты выборов.

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