Философ: ведущая газета Италии готовит народ к государственному перевороту

Рим, , 15:49 — REGNUM Выступающая с позиций глобализма ведущая газета Италии La Repubblica сознательно выбрала стратегию запугивания граждан, ее целью является делегитимизация народно-национального правительства и подготовка граждан к идее государственного переворота, заявил философ Диего Фузаро, передает Affari Italiani.

Анализируя первые страницы издания, философ отмечает, что они представляют собой концентрацию претенциозно поданного негатива: речь идет о снижении биржевых котировок, предполагаемых (некоторыми экспертами) потерях сбережений граждан, еще более субъективных сообщениях о «росте страха».

Рано или поздно глобалистские силы, рупором которых выступает La Repubblica, попробуют осуществить упомянутый государственный переворот «во имя рынков, доверия инвесторов и рейтинговых агентств», полагает Фузаро.

Ранее итальянские министры, а также сторонники действующего правительства, неоднократно обвиняли альянс крупного бизнеса, евробюрократов и СМИ в совместных антиправительственных действиях в виде провоцирования биржевой паники, публикации недостоверной или тенденциозно поданной информации и т.п.

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