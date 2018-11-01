Freedom House обвинили Китай в экспорте «цифровой цензуры»

Вашингтон, , 15:49 — REGNUM Американские правозащитники из организации Freedom House отметили «новую китайскую угрозу» — Пекин начал экспортировать в другие страны «цифровую цензуру». Об этом говорится в отчете финансируемой властями США правозащитной организации.

В ежегодном докладе «Свобода в интернете» эксперты Freedom House отмечают, что четвертый год подряд Китай с его «цифровым авторитаризмом» становится антилидером рейтинга «цифровой свободы», а основная угроза заключается в том, что КНР экспортирует свой «великий китайский файервол» в другие государства.

Отмечается, что китайские специалисты обучают своим методикам иностранцев, а компании Китая продают по всему миру свое телекоммуникационное оборудование, в том числе предназначенное для создания инфраструктуры по слежению и распознаванию лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2013 года правозащитная организация Freedom House отнесла Россию к странам с частично свободным интернетом.

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