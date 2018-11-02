Бедно, бледно, эффективно? Что даст Порошенко его предвыборная кампания

Киев, , 06:59 — REGNUM «Никакого особого статуса ни Донецкой, ни Луганской области быть не может», заявила в ходе своей предвыборной кампании Юлия Тимошенко, также уточняя, что выступает против всеобщей амнистии для участников событий в Донбассе без условий. Чем еще запомнился конец октября в исполнении главных кандидатов на победу в президентских выборах, рассказывает в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Петр Порошенко взялся разыгрывать белорусскую карту. Посещая Минск, он потребовал у России, ни больше ни меньше, вывести войска из Украины. Это заявление легло в общую предвыборную линию действующего президента, которому его технологи создают имидж «единственного проукраинского кандидата» на грядущих выборах (все остальные — «кремлевские»).

Интересно, что психолог, эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ком считает кампанию Порошенко ведущейся бедно и безыскусно, явно с экономией ресурсов, со следованием стратегии 2014 года, когда Порошенко легко выиграл выборы в первом туре. Эксперт полагает, что ключевой месседж Порошенко будет явлен позже, и можно добавить, что позже может появиться и компромат, — не случайно же Национальное антикоррупционное бюро исследует законность финансирования предвыборной кампании Тимошенко в 2009—2010 годах Муаммаром Каддафи.

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