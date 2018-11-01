Власти Украины намерены в течение месяца оценить эффект российских санкций

Киев, , 15:47 — REGNUM Правительство Украины намерено в течение месяца оценить эффект от российских санкций на экономику страны, заявил 1 ноября заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов.

«Не могу назвать конкретные сроки, но это будет быстрее, чем месяц, — цитирует Верланова «Интерфакс-Украина». — Месяц — это очень долго».

При этом он добавил, что украинское правительство будет проводить расчёты «в любом случае».

Напомним, ранее Москва ввела санкции против 322 физических лиц и 68 юридических лиц Украины в ответ на «недружественные действия» Киева по отношению к российским гражданам и компаниям. Так, у фигурантов списка заморозят безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги и имущество на территории РФ, а также заблокируют возможность вывода средств за пределы страны.

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