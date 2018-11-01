Кубинский лидер Мигель Диас-Канель встретится с главой ЮНЕСКО в Париже

Гавана, , 16:34 — REGNUM 1 ноября главу Государственного совета Кубы (высший орган государственной власти на Кубе) Мигеля Диаса-Канеля примет генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. Как сообщило кубинское агентство «Пренса Латина», встреча пройдёт в штаб-квартире организации в Париже, где кубинский лидер находится проездом.

Диас-Канель прилетел во французскую столицу накануне, вечером 31 октября. За своё короткое пребывание в европейской стране он уже успел провести переговоры с премьер-министром Республики Эдуардом Филиппом во Дворце Матиньон (официальная резиденция премьер-министра Франции) и посетить Посольство Кубы в Париже.

2 ноября в рамках евразийского турне кубинский лидер отправится в Москву.