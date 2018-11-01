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Додон: российские миротворцы останутся в Приднестровье

Политика

Российские миротворцы являются гарантом мира на Днестре более 26 лет

Додон: российские миротворцы останутся в Приднестровье
Иллюстрация: Mil.ru
Российские миротворцы в Приднестровье

Москва, 1 ноября 2018, 15:31 — REGNUM  Российские миротворцы обеспечивают мир в Приднестровье, их миссия в связи с этим эффективна. Об этом 1 ноября заявил журналистам президент Молдавии Игорь Додон.

По словам молдавского лидера, «российские миротворцы являются гарантом мира на Днестре более 26 лет». Додон подчеркнул, что миссия и дальше продолжит выполнять свои функции.

«Сколько времени — зависит от политического регулирования», — добавил глава Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября президент Приднестровья Вадим Красносельский подписал указ, признающий действительным паспорт гражданина Союза Советских Социалистических Республик на территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

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Российско-молдавские отношения и переговоры по Приднестровью
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