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Эмир Кувейта: мы будем пресекать любые действия по искажению конституции

Политика

Эмир Кувейта во время выступления на 15-ой сессии парламента страны, обвинил некоторых законодателей в намеренно искаженном толковании конституции

Эль-Кувейт, 1 ноября 2018, 20:35 — REGNUM  31 октября эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах во время выступления на 15-ой сессии парламента страны, обвинил некоторых законодателей в намеренно искаженном толковании конституции государства. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», лидер страны подчеркнул, что любые действия, связанные с искажением статей основного закона страны, будут пресекаться.

Ас-Сабах отметил, что за последнее время он констатировал серию высказываний и даже действий со стороны парламентариев, которые могут оказаться серьезной угрозой для демократии страны, среди них — пустые обещания и незаконные сделки, причиной которых чаще всего становятся корыстные интересы, и попытка распространить «деструктивных идеологий».

Эмир также добавил, что он намерен отстаивать идеалы демократии, которые имеют ключевое значение для страны с момента получения ею независимости.

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Зарубежная хроника
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