Египет и Германия согласовали меры по укреплению безопасности

Каир, , 17:47 — REGNUM 31 октября во время совместной пресс-конференции в Берлине, состоявшейся после двусторонних переговоров между президентом Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси и канцлером Германии Ангелой Меркель, было принято решение о кооперации стран в военной сфере и сфере безопасности. Ас-Сиси и Меркель пообещали поддерживать друг друга по вопросам мирного урегулирования конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», переговоры последовали за проведением второго форума по немецко-африканскому сотрудничеству 30 октября. На форуме обсуждались возможности улучшения состояния африканских экономик, эффективность инвестиций, а также перспектива проработки инфраструктурных проектов, которые приведут к повышению уровня жизни в странах Африки.

Ас-Сиси высоко оценил вклад Германии в борьбу с терроризмом и противостояние насилию. Он также отметил продуктивность двустороннего сотрудничества Берлина и Каира, плоды которого заметны по многим направлениям.

Меркель, в свою очередь, назвала роль Египта «ключевой» стороной в достижении мира и обеспечении стабильности на Ближнем Востоке.