Саудовская Аравия простит развивающимся странам долг в $ 6,8 млрд

Эр-Рияд, , 15:46 — REGNUM В Королевстве Саудовская Аравия прошло чрезвычайное заседание правительства, на котором было принято решение простить долг некоторым развивающимся странам. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, Эр-Рияд позволит этим странам не выплачивать долги общей суммой на 6,8 млрд. Конкретный список стран, однако, не называется.

Среди заявлений собравшихся звучали слова о том, что Саудовская Аравия продолжает действовать, согласно уставу ООН, осуществляя полномасштабную кооперацию со всем мировым сообществом с целью обеспечить стабильность и безопасность для всего человечества.

Главным решением, принятым на чрезвычайном заседании, было продолжить идти по заданному курсу, оказывая гуманитарную, экономическую и политическую помощь странам «третьего мира». По информации «Аль-Арабия», Саудовская Аравия также продолжает осуществлять работу в рамках программы «Видение Саудовской Аравии 2030».