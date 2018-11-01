Четверг, 1 Ноября 2018 года
16:33:27 МСК

Саудовская Аравия простит развивающимся странам долг в $ 6,8 млрд

Политика

Королевство Саудовская Аравия простит развивающимся странам долг суммой 6 млрд

Эр-Рияд, 1 ноября 2018, 15:46 — REGNUM  В Королевстве Саудовская Аравия прошло чрезвычайное заседание правительства, на котором было принято решение простить долг некоторым развивающимся странам. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, Эр-Рияд позволит этим странам не выплачивать долги общей суммой на 6,8 млрд. Конкретный список стран, однако, не называется.

Среди заявлений собравшихся звучали слова о том, что Саудовская Аравия продолжает действовать, согласно уставу ООН, осуществляя полномасштабную кооперацию со всем мировым сообществом с целью обеспечить стабильность и безопасность для всего человечества.

Главным решением, принятым на чрезвычайном заседании, было продолжить идти по заданному курсу, оказывая гуманитарную, экономическую и политическую помощь странам «третьего мира». По информации «Аль-Арабия», Саудовская Аравия также продолжает осуществлять работу в рамках программы «Видение Саудовской Аравии 2030».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить