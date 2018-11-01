Новый премьер-министр Йемена пообещал возобновить работу по прибытии в Аден

Сана, , 21:58 — REGNUM Новый премьер-министр Йемена Маид Абдул Малик Саид обязался возобновить работу правительства после своего возвращения в город Аден. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, Саид пообещал, что правительство будет выполнять свои обязательства наиболее эффективно и продуктивно, концентрируясь на социально-экономических проблемах и стимулируя активизацию правоохранительных органов.

Премьер-министр вместе с другими министрами прибудет из Саудовской Аравии в Аден, временную административную столицу страны до того момента, когда будет взят под контроль город Сана.

Саид отметил, что правительство в списке приоритетов страны видит «начало восстановительных работ, оказание гуманитарной и прежде всего продовольственной помощи мирному населению, а также улучшение качества обслуживания граждан страны как в государственных структурах, так и частными компаниями».