Правительственные войска Йемена берут под контроль город Ходейда

Ходейда, Йемен, , 17:50 — REGNUM 31 октября поступили сообщения от фронтовых источников информации о том, что правительственные войска Йемена продвигаются в направлении к портовому городу Ходейда, который ранее контролировался хуситами, военизированной группировкой шиитов-зейдитов. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, в ходе продвижения правительственных войск происходят столкновения армии с боевиками-хуситами, результатом чего становятся многочисленные потери в лагере боевиков.

В зоне военного конфликта правительственных войск и хуситов теперь находятся аэропорт и кампус одного из университетов города.

Источник добавляет, что арабская коалиция, состоящая из ОАЭ и Саудовской Аравии, оказывает помощь властям Йемена, осуществляя воздушные атаки по позициям боевиков.