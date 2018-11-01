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Правительственные войска Йемена берут под контроль город Ходейда

Политика

Правительственные войска Йемена продвигаются к городу Ходейда, который ранее контролировался хуситами

Ходейда, Йемен, 1 ноября 2018, 17:50 — REGNUM  31 октября поступили сообщения от фронтовых источников информации о том, что правительственные войска Йемена продвигаются в направлении к портовому городу Ходейда, который ранее контролировался хуситами, военизированной группировкой шиитов-зейдитов. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, в ходе продвижения правительственных войск происходят столкновения армии с боевиками-хуситами, результатом чего становятся многочисленные потери в лагере боевиков.

В зоне военного конфликта правительственных войск и хуситов теперь находятся аэропорт и кампус одного из университетов города.

Источник добавляет, что арабская коалиция, состоящая из ОАЭ и Саудовской Аравии, оказывает помощь властям Йемена, осуществляя воздушные атаки по позициям боевиков.

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Зарубежная хроника
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