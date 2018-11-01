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Прием документов кандидатов на пост мэра Ярославля начнется 11 ноября

Политика

Главу города изберут до Нового года

Прием документов кандидатов на пост мэра Ярославля начнется 11 ноября
Мэрия Ярославля

Ярославль, 1 ноября 2018, 15:24 — REGNUM  Конкурс на пост мэра Ярославля будет объявлен на внеочередном заседании муниципалитета 7 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель муниципалитета Артур Ефремов.

Прием документов от претендентов на этот пост, согласно проекту решения муниципалитета, пройдет с 11 по 24 ноября. После этого документы рассмотрит комиссия из депутатов и представителей губернатора. Ожидается, что новый мэр будет избран муниципалитетом до нового года.

«Мы планируем построить работу так, чтобы бюджет 2019 года принимал уже не исполняющий обязанности мэра, а мэр», — сказал Артур Ефремов.

Сами выборы пока не предвещают сюрпризов — скорее всего, главой города станет и.о. мэра Владимир Волков.

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