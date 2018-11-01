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Чиновники Украины о санкциях: «это признание заслуг в войне с Россией»

Политика

Политики решили, что с попаданием в списки они становятся героями

Киев, 1 ноября 2018, 15:23 — REGNUM  Украинские чиновники и министры комментируют в соцсетях введенные против них санкции России. Они считают, что это честь попасть в санкционные списки, поскольку, таким образом, Кремль якобы признает их заслуги в войне с Россией.

Как отметил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, для него почетно было увидеть свою фамилию в санкционном списке РФ.

«Расстроился, если бы не попал в санкционный список. Украинцу быть другом Московии — позорно. Поэтому рад, что включив меня в санкционный список, Кремль признал и меня, и многих моих коллег, человеком четкой проукраинской, прозападной и просто единой нормальной позиции», — отметил Омелян в Фейсбук.

Кроме того, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович также считает, что попасть под санкции, значит получить «признание в борьбе украинцев против России».

«Попал под санкции объявленные руководством Российской Федерации в отношении граждан и организаций Украины. Считаю это признанием заслуг в войне с российской агрессией. Мы победим!», — написал Вятрович в Твиттере.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников администрации президента, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств. Из всего руководства Украины они не коснулись президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.

Как сообщает пресс-служба российского правительства, под ограничения попали: сын президента Украины Алексей Порошенко; пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко; глава МВД Украины Арсен Аваков; министр инфраструктуры Владимир Омелян; министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак; вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе; глава Нацполиции Вячеслав Аброськин; глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев; глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко; генпрокурор Украины Юрий Луценко; главный военный прокурор Анатолий Матиос;спикер верховной рады Андрей Парубий;глава таможенного комитета Верховной Рады Нина Южанина; экс-премьер Украины Арсений Яценюк; депутат, командир Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош и другие.

Среди предприятий под санкции попали: госконцерн «Укрспирт», «Государственная продовольственно-зерновая корпорация», госпредприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат», «АвтоКрАЗ», «Калушский опытно — экспериментальный завод Института химии поверхности Национальной академии наук Украины», Запорожское госпредприятие «Кремнийполимер», а также «FOZZY Group», «Фармак» и «Мироновский хлебопродукт».

Напомним, 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, Россия заблокирует активы граждан Украины, которые наносят вред интересам РФ, а также запретит поставки определенных категорий украинских товаров.

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Отношения Украины и России
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