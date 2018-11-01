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Генсек ООН Антониу Гутерреш: Хезболла втянет Ливан в новую войну

Политика

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своем обращении к Совету Безопасности заявил, что Хезболла втянет Ливан в новую войну

Бейрут, 1 ноября 2018, 15:31 — REGNUM  31 октября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время своего обращения к членам Совета Безопасности выступил с предупреждением о том, что Хезболла, военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, втянет Ливан в новую войну. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, Гутерреш, кроме того, призвал представителей Хезболлы провести разоружение.

Генеральный секретарь отметил, что в настоящий момент Хезболла — самая сильная военная группировка в Ливане, и задался вопросом, действительно ли эта страна обладает суверенитетом на всей своей территории, если данная организация продолжает наращивать свой военный потенциал.

Гутерреш также сделал акцент на негативных последствиях вмешательства Хезболлы в войну в Сирии и поддержке хуситов, военизированной группировки шиитов-зейдитов в Йемене — обе акции привели к «дестабилизации обстановки в регионе».

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Зарубежная хроника
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