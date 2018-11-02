Пятница, 2 Ноября 2018 года
04:28:58 МСК

Торговая война Трампа помирит Японию и Китай?

Политика

Отношения между соседями

Торговая война Трампа помирит Японию и Китай?
Китай

Токио, 2 ноября 2018, 03:59 — REGNUM  Какие задачи ставил перед визитом в Пекин японский премьер Синдзо Абэ и чего ему удалось достигнуть, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Семь лет длился «мораторий на визиты» лидеров Японии и Китая. Отношения между двумя странами нельзя было назвать особенно дружелюбными, здесь и претензии, длящиеся с момента окончания Второй мировой войны, и территориальный спор вокруг контролируемых Японией остров Сэнкаку. Но нынешняя политика Дональда Трампа не только затронула интересы китайской экономики, но и угрожает экономике японской, и согласовать противостояние в такой ситуации — логичный шаг. Поэтому первая задача для визита Абэ в Пекин состояла именно в том, чтобы достичь согласия по экономическим вопросам.

Но этой цели нельзя достигнуть без нормализации отношений и урегулирования накопившихся противоречий. Недаром в своем выступлении Абэ специально упомянул о необходимости «превращения Восточно-Китайского моря в море мира, сотрудничества и дружбы».

Читайте подробности Премьер Японии Абэ намерен открыть «новую эру» отношений с Китаем и другие статьи Анатолия Кошкина.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить