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150 хуситов убиты в результате воздушных ударов арабской коалиции по Йемену

Политика

Удары были нанесены по тренировочным лагерям боевиков в городе Ходейда

Сана, 1 ноября 2018, 16:03 — REGNUM  31 октября 150 хуситов, военизированной группировки шиитов-зейдитов, были убиты и более 100 ранены в результате воздушного налета арабской коалиции, состоящей из военных подразделений Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Саудовская Аравия, на тренировочные лагеря боевиков в одном из районов портового города Ходейда. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в ОАЭ, коалиция нанесла несколько воздушных ударов по позициям боевиков.

Информационный центр правительственной армии Йемена добавляет, что хуситы и другие боевики, поддерживаемые Ираном, установили кордон безопасности вокруг тренировочного лагеря. После атаки транспортные средства хуситов отвозили тела погибших, а также раненых за город.

По информации «Аль-Арабия», госпитали Ходейды и окрестных населенных пунктов переполнены раненными в ходе воздушного удара коалиции боевиками.

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Зарубежная хроника
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