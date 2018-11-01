150 хуситов убиты в результате воздушных ударов арабской коалиции по Йемену

Сана, , 16:03 — REGNUM 31 октября 150 хуситов, военизированной группировки шиитов-зейдитов, были убиты и более 100 ранены в результате воздушного налета арабской коалиции, состоящей из военных подразделений Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Саудовская Аравия, на тренировочные лагеря боевиков в одном из районов портового города Ходейда. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в ОАЭ, коалиция нанесла несколько воздушных ударов по позициям боевиков.

Информационный центр правительственной армии Йемена добавляет, что хуситы и другие боевики, поддерживаемые Ираном, установили кордон безопасности вокруг тренировочного лагеря. После атаки транспортные средства хуситов отвозили тела погибших, а также раненых за город.

По информации «Аль-Арабия», госпитали Ходейды и окрестных населенных пунктов переполнены раненными в ходе воздушного удара коалиции боевиками.