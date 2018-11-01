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Министр обороны США призвал прекратить кровопролитие в Йемене

Политика

Министр обороны США призвал все задействованные в йеменском конфликте стороны прекратить кровопролитие в стране и сесть за стол переговоров

Министр обороны США призвал прекратить кровопролитие в Йемене
U.S. Navy
Джеймс Мэттис

Сана, 1 ноября 2018, 20:56 — REGNUM  31 октября министр обороны США Джеймс Мэттис призвал все стороны, задействованные в йеменском конфликте, прекратить кровопролитие в этой стране и сесть за стол переговоров в течение 30 дней. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, Мэттис отметил, что США слишком долго наблюдали за «этим кровавым конфликтом» и сейчас намерены сделать все, чтобы он завершился.

Данное заявление последовало за решением арабской коалиции, состоящей из Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Саудовская Аравия, направить более десяти тысяч отрядов в сторону портового города Ходейда для проведения военных акций против хуситов, военизированной группировки шиитов-зейдитов.

Министр обороны США выразил надежду на то, что ОАЭ и Саудовская Аравия пойдут на переговоры с хуситами в течение 30 дней.

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Зарубежная хроника
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