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Премьер-министр Ирака: мы должны полностью контролировать наши границы

Политика

Премьер-министр Ирака отметил необходимость контроля над всем периметром границ страны, включая пограничные с Сирией районы

Премьер-министр Ирака: мы должны полностью контролировать наши границы
PersianDutchNetwork
Ирано-иракская граница

Багдад, 1 ноября 2018, 15:24 — REGNUM  Премьер-министр Ирака Абдель Махди заявил, что, несмотря на деятельность отдельных террористических акций в стране на границах с Сирией, необходимо взять под контроль весь периметр государственных границ. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, это заявление последовало за посещением штаб-квартиры Объединенного командования сил.

В ходе встречи с представителями сил безопасности и военными премьер-министр Ирака заслушал детализированные планы по обеспечению безопасности в стране, а особенно — в районах сирийско-иракской границы.

Махди также высоко оценил героическую борьбу правительственных войск Ирака с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и указал на то, что необходимо продолжать работу в направлении полного уничтожения террористических ячеек в стране.

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Зарубежная хроника
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